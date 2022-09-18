"الفاو" تحذر من كارثة إنسانية في اليمن بسبب تبعات تغير المناخ

محمد اسماعيل - القاهرة - عدن - أ ش أ

دعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) إلى التأهب لمواجهة مخاطر الفيضانات في اليمن، مع استمرار تبعات تغير المناخ في التأثير على المجتمعات الزراعية.

وذكرت المنظمة - حسبما أوردت القناة اليمنية الفضائية - أن التوقعات خلال شهر سبتمبر الجاري تظهر انخفاضاً في تأثير الفيضانات، لكنها رجحت هطول الأمطار على نطاق واسع وزيادة الإصابات بالأمراض المنقولة عبر البعوض مثل "الكوليرا" و"حمى الضنك"، وظهور الجراد الصحراوي وديدان "الحشد الخريفية".

وذكرت نشرة المناخ الزراعي التي تصدر عن المنظمة أنه لا يزال من المرجح في بعض المناطق هطول الأمطار على نطاق واسع مع هطول أمطار غزيرة معزولة، وزيادة حدوث الأمراض المنقولة بالمياه والأمراض المنقولة بالنواقل مثل الكوليرا وحمى الضنك.