البابا تواضروس يستقبل مطران إيبارشية لوس أنجلوس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام لطفي:

استقبل البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بالقاهرة اليوم الأحد، الأنبا سرابيون مطران إيبارشية لوس أنجلوس، وذلك قبل سفره إلى روسيا على رأس الوفد الكنسي القبطي الأرثوذكسي للمشاركة في الحوار مع الكنيسة الروسية الأرثوذكسية.

كما تم خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات الرعوية الأخرى. بحسب بيان صحفي.

وكان البابا تواضروس كان قد استقبل الأنبا جابريل أسقف إيبارشية النمسا، الذي وصل القاهرة مؤخرًا، وحرص على لقاء البابا حيث عرض على بعض الملفات الخاصة بخدمته الرعوية في النمسا.