بـ38 مليون جنيه.. القصير يوافق على تمويل مشروع البتلو في إطار "حياة كريمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن مجلس إدارة المشروع القومي للبتلو برئاسة السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وافق على اعتماد مبلغ (37844260 جنيهًا) لعدد 128 مستفيدًا من صغار المربين وشباب الخريجين؛ بإجمالي عدد رؤوس ماشية (1300) رأس؛ في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وأضاف الصياد، في بيان له اليوم الأحد، أن إجمالي ما تم تمويله للمشروع حتى الآن أكثر من 7 مليارات و42 مليون جنيه، لأكثر من 41 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يزيد على 464 ألف رأس ماشية؛ سواء أكانت عجولًا لإنتاج اللحوم أم عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان.

وقال د.طارق سليمان، رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، إنه طبقاً لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تتم معاينات لحظائر المستفيدين من قِبل وزارة الزراعة والبنك الممول (الزراعي المصري أو الأهلي المصري) للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور استلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها في صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، وبنسبة مخفضة يتم تكثيف المتابعات الميدانية على المستفيدين من قِبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية؛ لدراسة أية مشكلات محتملة على أرض الواقع، والعمل على حلها وتذليلها.

وأضاف سليمان أنه يمكن الاستفادة من المشروع القومي للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعي مصري، أو بنك أهلي مصري والمنتشرة على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية، أو من خلال التواصل الإلكتروني مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على رقمَي الواتس آب (01558626681- 01558626682).