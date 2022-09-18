بيلوسي تتعهد بتقديم الدعم الأمريكي لأرمينيا بعد هجمات أذربيجان

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (د ب ا):

أدانت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي الهجمات الأخيرة التي شنتها أذربيجان على أرمينيا، وذلك خلال زيارتها ليريفان.

وقالت بيلوسي إن الولايات المتحدة " تقف مع أرمينيا وتدعم أمنها وديمقراطيتها".

وقد قُتل نحو 135 جنديا أرمينيا خلال الهجمات الأخيرة التي شنتها أذربيجان. وقالت وزارة دفاع أذربيجان الخميس الماضي إن 71 من جنودها قتلوا في الاشتباكات الأخيرة.

وهاجمت أذربيجان أرمينيا في الساعات الأولى من الثلاثاء الماضي، مرجعة ذلك إلى استفزازات من جانب أرمينيا.

ويقول المراقبون إن أذربيجان، التي تعتبر تحت قيادة سلطوية، تستغل حقيقة أن روسيا، التي تعد بمثابة الضامن الأمني لارمينيا، منشغلة الآن بالحرب في أوكرانيا.

وقال رئيس البرلمان الأرميني آلان سيمونيان في مؤتمر صحفي مع بيلوسي إن أذربيجان استغلت الحرب في أوكرانيا" لقصف بلادنا بعنف".

ودعا لفرض عقوبات غربية على أذربيجان، التي تعد موردا رئيسيا للطاقة للاتحاد الأوروبي، لانهاء توجهها التوسعي.