ما بعد cop 27.. تفاصيل استضافة "النواب" الجلسة الختامية لمؤتمر برلمان الطلائع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

عقد برلمان الطلائع الجلسة الختامية لمؤتمره بمقر مجلس النواب، اليوم الأحد، تحت عنوان "ما بعد cop 27 حول التغيرات المناخية- التأثير.. التكيف"، بحضور المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

يأتي ذلك في إطار التعاون المثمر والبنّاء بين مجلس النواب ووزارة الشباب والرياضة.

وأكد المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، أن استضافة مجلس النواب "برلمان الطلائع" يأتي في إطار حرص الدكتور المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، وحرص المجلس، على ضرورة المساهمة في مناقشة القضايا العالمية ذات التأثير على الدولة المصرية والتعبير عن آمال الشعب وتطلعاته، وتأكيد حق الشعب في الإدلاء برأيه بكل الوسائل الممكنة؛ خصوصًا من خلال الطلائع والشباب، لا سيما في المسائل العامة والقضايا العالمية ذات الأثر الدولي.

وأعرب المستشار أحمد مناع عن سعادته البالغة بلقاء أعضاء برلمان الطلائع؛ هذا المشروع المهم الذي ترعاه وزارة الشباب والرياضة الذي يأتي كإحدى المسؤوليات الكبيرة والبرامج الناجحة التي ترعاها الوزارة.

وتابع الأمين العام لمجلس النواب: برنامج "برلمان الطلائع"، كما علمت، له تاريخ طويل نسبيًّا منذ نشأته، وله تقاليد خاصة به؛ وهو نشاط تدريبي تثقيفي تربوي يهدف إلى توعية الطلائع بآليات العمل البرلماني، وتدريبهم على قواعد الممارسة الديمقراطية، وعلى الحوار الإيجابي البناء، والتفاعل مع الرأي والرأي الآخر، وقبول الاختلاف في الرأي، والتنوع في الرؤى، في إطار ديمقراطي منظم، ويشجع المشاركة والانخراط في الحياة العامة، ويُعد برلمانكم "برلمان الطلائع" نموذجاً تدريبياً مناسباً لممارسة هذه المهارات المهمة.

وأكد المستشار أحمد مناع أن السياسة العامة للدولة تقوم على الاهتمام بالمواطن المصري في جميع مراحل حياته؛ لا سيما مرحلتَي "الطلائع.. والشباب"، ومن شأن التدريب على أعمال البرلمان أنه يساعد على بناء الشخصية المتكاملة للنشء من كل النواحي: الفكرية، والنفسية، والاجتماعية، والفنية، فضلاً على غرس قيم المشاركة وثقافة المواطن الإيجابي، كما تستهدف السياسة العامة للدولة أيضًا الوصول والتعبير عن أكبر عدد ممكن من طلائع وشباب مصر في القرى والمدن من مختلف الشرائح الاجتماعية؛ لتوسيع قاعدة المشاركة الإيجابية لديهم، وتنمية مهاراتهم على العمل الجماعي الخلاق، وتشجيعهم على دراسة قضايا مجتمعهم المحلي والقومي وبعض القضايا ذات البعد العالمي كقضايا المناخ التي جعلتموها عنواناً رئيسياً لمؤتمركم ومحوراً مهماً لجلسة محاكاة مجلس النواب، مؤكداً أن ذلك كله يتم بأسلوب علمي وبالطرق البرلمانية الديمقراطية، وإعلاء قيم حرية الرأي، وبناء الشخصية الاستقلالية المثقفة والقادرة على النقد والتوجيه، والإسهام في جميع قضايا الوطن.

واختتم مناع كلمته، قائلاً: "أتمنى لكم عملاً موفقاً، وأداءً برلمانياً رائعاً، تعبرون فيه عن مدى تفتح هذا الجيل الصاعد وتسلحه بمفاتيح العلم والمعرفة والتنمية الذاتية واستعداده لتبوؤ الصفوف المتقدمة، وتقلد مهام القيادة في المستقبل".

وتوجه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالشكر والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووكيلي المجلس؛ لحسن الاستقبال وكرم الضيافة وإتاحة الفرصة لأعضاء برلمان طلائع مصر لعقد جلستهم الختامية بمقر مجلس النواب.

وأعرب صبحي عن سعادته البالغة بأعضاء برلمان طلائع مصر على حسن أدائهم بجلسة المحاكاة، مهنئاً إياهم بانتهاء الفصل التشريعي الذي ناقشوا فيه قضية مهمة فرضت نفسها على الساحة الدولية ألا وهي التغيرات المناخية، في ظل استضافة مصر مؤتمر قمة الأطراف cop 27.

وشهدت الجلسة الختامية للمؤتمر "نموذج محاكاة" لفعاليات الجلسة العامة لمجلس النواب؛ حيث تقدم أعضاء برلمان الطلائع بعدد من نماذج للأدوات الرقابية حول قضايا التغير المناخي إلى الوزارات المعنية بذلك، بشأن قضايا البيئة ومواجهة التغيرات المناخية وجهود الدولة للتوسع في الاستفادة من الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، وطرح الرؤى والحلول لهذه القضايا.