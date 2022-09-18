وزير الشباب يشارك في الجلسة الختامية لبرلمان طلائع مصر بمجلس النواب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

استضاف مجلس النواب الجلسة الختامية للمؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر "ما بعد Cop27"، بحضور المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، وسط حضور عدد من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ.

وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي أُعد بمناسبة مرور أكثر من 150 عامًا على الحياة النيابية في مصر ونشأة مجلس النواب المصري وتاريخه العريق.

وتم عرض مادة فيلمية توثيقية عن المؤتمر القومي لبرلمان طلائع مصر، وما شهده من أعمال وفعاليات على مدار خمسة أيام، وتضمن كلمة للنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء حضورها إحدى فعاليات المؤتمر، وكونها كانت إحدى أبناء برلمان الطلائع في وقت سابق، ووجه لها الحضور التحية.

ورحب المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، بوزير الشباب والرياضة وبأعضاء برلمان طلائع الشباب، ونقل لهم تحيات وترحيب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وأكد أن رئيس المجلس كان حريصاً على الحضور؛ ولكنه كان مرتبطًا بحضور مؤتمر في الخارج.

وأشاد الأمين العام لمجلس النواب بأهمية برلمان الطلائع ودوره في تثقيف الشباب وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، وقال إن برلمان الطلائع له تاريخ كبير منذ نشأته وله نشاط تثقيفي تربوي يهدف إلى تعزيز الثقافة البرلمانية لدى الشباب، والتدريب على أعمال البرلمان يساعد على تنمية الشخصية وتثقيفها.

وتابع مناع: تستهدف سياسة الدولة أكبر عدد ممكن من الشباب لتنمية المهارات لديهم وأن يكون لهم دور في طرح القضايا والأفكار، وأداء برلمان الطلائع متميز ويتم بأسلوب علمي وإعلاء قيم الديمقراطية، مشيراً إلى أن استضافة مجلس النواب برلمان طلائع الشباب يأتي في إطار حرص المجلس على دعم الشباب.

وأوضح مناع أنه خلال الفترة الأخيرة مجلس النواب استقبل 4 دفعات من متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، واستقبل عددًا من طلاب بعض الجامعات.

ووجه الأمين العام لمجلس النواب حديثه إلى الشباب أعضاء برلمان الطلائع، قائلًا: "خليكم فخورين ببلدكم، مصر دولة كبيرة جدًّا ولها مكانة كبيرة على مستوى العالم، ولكم الحق أن تفخروا ببلادكم.. نربي أجيالًا سيكونون قيادات البلد في المستقبل، ولابد أن تدركوا أهمية الوعي في مواجهة التحديات والقضايا التي تواجه الدولة، وأهمية دوركم كشباب في ذلك".

جدير بالذكر أن برلمان الطلائع هو برنامج تعليمي تثقيفي يهدف إلى تعريف الشباب بمشكلات مجتمعهم، ولكي يشارك الشباب في الحياة العامة والسياسية ومجالات العمل التطوعي ويتبوأ كل منهم مكانته داخل مؤسسات المجتمع المدني لا بد أن يحصل الشباب على قسط وافر من التدريب والتثقيف وكذلك لا بد من المحاكاة وتمثيل الأدوار وذلك عند المشاركة بفاعلية في برلمان الشباب.