محافظة القاهرة تختتم ندواتها التعريفية بمبادرة المشروعات الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقدت محافظة القاهرة ندوة بجامعة حلوان اختتمت بها سلسلة الندوات التعريفية المكثفة التي استهدفت كافة شرائح المجتمع بالعاصمة لشرح كيفية الاشتراك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية التي أطلقتها الحكومة المصرية في محافظات الجمهورية.

تأتي المبادرة في إطار استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 27 والذي سيعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمدينة شرم الشيخ نوفمبر القادم.

وكانت محافظة القاهرة قد عقدت سلسلة ندوات بمراكز الشباب والجمعيات الأهلية والنوادي والأحزاب خاصة أمانات المرأة بها وأحياء ومناطق القاهرة المختلفة والجامعات والمراكز البحثية والمناطق الصناعية.

وتناولت الندوات التعريف بالفئات التي تستهدفها المبادرة ونوعية المشروعات ومعايير تقييمها والتدريب على الدخول على منصة التقديم، وكيفية إدخال البيانات من خلال الرابط: هنا في الفترة من 21 أغسطس الماضي وحتى 18 سبتمبر الجاري.