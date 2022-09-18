بينهم العربي ووهب الله.. "العمل العربية" تكرم 29 من رواد العمل العربي- قائمة بالأسماء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب يوسف عفيفي:

كرمت منظمة العمل العربية 29 رائدا من رواد العمل العرب الذين كان لهم دور فاعل في خدمة قضايا العمل والعمال في الوطن العربي، اعترافًا بجهودهم وعطائهم وتاريخهم في تعزيز دور أطراف الإنتاج، وترسيخًا لإعلاء قيمة العمل. بحسب بيان صحفي.

جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر العمل العربي في دورته الـ (48) والمقام في القاهرة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 18 – 25 سبتمبر 2022 ، وبمشاركة وزير القوى العاملة حسن شحاتة، ووفودا من الدول العربية.

وجاء التكريم كالتالي:

مصر :

المرحوم محمد وهب الله الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال مصر سابقا، المرحوم محمود العربي عضو برلمان سابق ورجل الأعمال السابق ورئيس مجلس إدارة مجموعة شركات العربي.

المغرب :

محمد يتيم مدير مكتب في الاستشارة والتكوين والوساطة في العلاقات المهنية وزير الشغل والإدماج المهني سابقا، سليم رضوان مسئول عن دائرة الثاقفة العمالية والدراسات.

الأردن

لينا قسطنطين المديرة التنفيذية ورئيسة مجلس إدارة شركة رسومات لصناعة الشكولاتة، وسعادة العين /عيسى حيدر مراد عضو مجلس الأعيان الأردني ورئيس لجنة العمل والتنمية.

الإمارات:

الدكتور محمد بطي أستاذ جامعي.

البحرين:

الدكتور مجيد بن محسن العلوي وزير العمل والتنمية الاجتماعية السابق، سعادة الشيخة هند بنت سلمان آل خليفة الوكيل المساعد للشئون الاجتماعية بوزارة العمل والشئون الاجتماعية سابقا، بسيم جاسم الزوادي نائب رئيس الاتحاد الحرلنقابات عمال البحرين للتنظيم الداخلي.

تونس:

سامية بكوش ملحق اجتماعي بقنصلية تونس بروما ، وعن الجزائر زايدي فضيل مدير عام التشغيل والإدماج بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي سابقا، المحفوظ ميقاتلي الأمين العام للكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية، محمد بدر الدين أمين وطني سابق في الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

السعودية:

الدكتور عبد الله بن ناصر نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل، عبد الرحيم الغامدي مستشار اللجنة الوطنية للجان العمالية ومشرف القضايا العمالية باللجنة الوطنية حاليا رئيس اللجنة العمالية بالشركة السعودية للكهرباء سابقا.

العراق:

الدكتور رياض حسن محمد أستاذ جامعة في كلية الرافدين جامعة بغداد، رحيم العيبي محسن عضو المكتب التنفيذي –نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، صالح حسين خزعل صاحب معمل إنتاج المكائن.

عمان :

حمد بن خميس العامري وكيل وزارة القوى العاملة لشئون العمل سابقا.

فلسطين:

عمر محمود هاشم رئيس اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية سابقا.

الكويت :

حسين محمد طالح مراقب بمحطة القوى الكهربائية سابقا، أحمد راشد الهارون مدير عام غرفة تجارة وصناعة الكويت سابقا، خالد مطلق العزمي عضو مجلس إدارة الهيئة العامة للقوى العاملة سابقا.

لبنان :

سعد الدين حميدي أمين عام اتحاد العمال العام نائب رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، المرحوم الدكتور خليل شري الأمين العام الأسبق لجمعية الصناعيين اللبنانيين.

اليمن:

غازي عبد الله مستشار وزير الشئون الاجتماعية والعمل، الدكتور فضل علي أستاذ الاقتصاد الدولي بجامعة عدن مستشار وزير الشئون الاجتماعية والعمل ، الدكتور أحمد حمود المخلافي القائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع القوى العاملة.

ليبيا :

هدى محمد بشير موظفة بمكتب العمل العربي سابقا.