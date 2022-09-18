مقتل رجل أسود برصاص الشرطة في لندن وتعليق عمل أحد الضباط

احتجاجات في لندن بعد مقتل رجل أسود برصاص الشرطة.

تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقرّ شرطة العاصمة لندن أمس (السبت)، احتجاجاً على مقتل المواطن الأسود كريس كابا البالغ 24 عاماً برصاص عناصر من الشرطة.

ووفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية، ينظر محققون فيما إذا كانت العنصرية دافعاً وراء إطلاق النار على كابا في 5 سبتمبر (أيلول) وقتلِه بعد مطاردة الشرطة لسيارته في جنوب لندن.

وتم تعليق عمل أحد الضباط بينما يُجري «المكتب المستقل لسلوك الشرطة» تحقيقاً جنائياً في حادثة القتل.

وطالبت عائلة كابا بإجراء تحقيق سريع، لكنّ المحققين قالوا إن الأمر قد يستغرق نحو تسعة أشهر.

وقالت أماندا بيرسون، مساعدة مفوض شرطة لندن: «نواصل دعمنا الكامل لتحقيق المكتب المستقل لسلوك الشرطة الذي يعمل على إثبات الحقائق ومحاولة الإجابة عن الكثير من الأسئلة التي تطرحها عائلة كابا وآخرين حول وفاته المأساوية».

وطالب المتظاهر ساناي ديكسون - توماس بنشر مقطع فيديو الواقعة لكي تُشاهده العائلة، قائلاً: «أعتقد أننا جميعاً هنا نأمل بحدوث ذلك، وفي وقت قريب أيضاً».

وفي يونيو (حزيران)، أُخضِعت الشرطة لإجراءات خاصّة بعد سلسلة فضائح بارزة.