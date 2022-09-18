شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يستضيف الجلسة الختامية لمؤتمر برلمان طلائع مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استضاف مجلس النواب، الجلسة الختامية للمؤتمر القومى لبرلمان طلائع مصر "ما بعد Cop27، بحضور المستشار أحمد مناع، الأمين العام لمجلس النواب، وبحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وأحمد أبو هشيمة رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، ووسط حضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلى أعد بمناسبة مرور أكثر من 150 عاما على الحياة النيابية فى مصر ونشأة مجلس النواب المصرى وتاريخه العريق.

كما تم عرض مادة فيلمية توثيقية عن المؤتمر القومى لبرلمان طلائع مصر، وما شهده من أعمال وفعاليات على مدار خمسة أيام، وتضمن كلمة للنائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أثناء حضورها إحدى فعاليات المؤتمر، وكونها كانت إحدى أبناء برلمان الطلائع فى وقت سابق، ووجه لها الحضور التحية.

من جانبه، رحب المستشار أحمد مناع الأمين العام لمجلس النواب، بوزير الشباب والرياضة وبأعضاء برلمان طلائع الشباب، ونقل لهم تحيات وترحيب المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وأكد أن رئيس المجلس كان حريصاً على الحضور ولكنه كان مرتبطا بحضور مؤتمر فى الخارج.

وأشاد الأمين العام لمجلس النواب بأهمية برلمان الطلائع ودوره فى تثقيف الشباب وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، وقال أن برلمان الطلائع له تاريخ كبير منذ نشأته وله نشاط تثقيفى تربوى يهدف إلى تعزيز الثقافة البرلمانية لدى الشباب، وبشأن التدريب على أعمال البرلمان أنه يساعد على تنمية الشخصية وتثقيفها.

تابع: تستهدف سياسة الدولة أكبر عدد ممكن من الشباب لتنمية المهارات لديهم وأن يكون لهم دورا فى طرح القضايا والأفكار، وأداء برلمان الطلائع متميز ويتم بأسلوب علمى وإعلاء قيم الديمقراطية، مشيراً إلى أن استضافة مجلس النواب لبرلمان طلائع الشباب يأتى فى إطار حرص المجلس على دعم الشباب.

وأوضح مناع، أنه خلال الفترة الأخيرة مجلس النواب استقبل 4 دفعات من متدربى البرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، واستقبل عدد من طلاب بعض الجامعات.

ووجه الأمين العام لمجلس النواب حديثه للشباب أعضاء برلمان الطلائع، قائلا: "خليكم فخورين ببلدكم، مصر دولة كبيرة جدا ولها مكانة كبيرة على مستوى العالم ولكم الحق أن تفخروا بلادكم، نربى أجيال سيكونوا قيادات البلد فى المستقبل، ولابد أن أدركوا أهمية الوعى فى مواجهة التحديات والقضايا التى تواجه الدولة، وأهمية دوركم كشباب فى ذلك".

جدير بالذكر أن برلمان الطلائع هو برنامج تعليمى تثقيفى يهدف إلى تعريف الشباب بمشاكل مجتمعهم، ولكى يشارك الشباب فى الحياة العامة والسياسية ومجالات العمل التطوعى ويتبوأ كل منهم مكانته داخل مؤسسات المجتمع المدنى لابد أن يحصل الشباب على قسط وافر من التدريب والتثقيف وكذلك لابد من المحاكاة وتمثيل الأدوار وذلك عند المشاركة بفاعلية فى برلمان الشباب.