شكرا لقرائتكم خبر عن 7 حسابات تخصصها لائحة قانون المعاشات فى صندوق التأمين الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنص اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، على أن تخصص 7 حسابات لأنظمة التأمين المختلفة في صندوق التأمين الاجتماعي.

ووفقا للمادة، 27 من اللائحة التنفيذية، تخصص في صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه في المادة (2) من القانون الحسابات الآتية :

1- حساب تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة .

2- حساب تأمين إصابات العمل .

3- حساب تأمين المرض .

4- حساب تأمين البطالة .

5 - حساب المكافأة ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه .

6- حساب المعاش الإضافي ويخصص به حساب شخصي لكل مؤمن عليه .

7- حساب الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات .

وتلزم المادة 28 لجنة الخبراء بتحديد رصيد أول المدة لحسابات التأمين الاجتماعي في 1/1/2020، ويصدر قرار من رئيس الهيئة بعد موافقة مجلس الإدارة بتحديد رصيد أول المدة لكل حساب من حسابات التأمين الاجتماعي.

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حددت شروط الموافقة على طلب المنشأة بتوحيد التعامل مع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية فى حالة تعدد فروع صاحب العمل، وتنص المادة 61 من اللائحة التنفيذية على أنه ﻓﻰ حاﻟﺔ ﺘﻌﺩﺩ ﻓﺭﻭﻉ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻟﻌﻤل ﺘﻌﺘﺒﺭ ﺍﻟﻔﺭﻭﻉ التى تقع فى ﻨﻁﺎﻕ ﺍﺨﺘـﺼﺎﺹ ﻗﺴﻡ ﺃﻭ مﺭﻜﺯ ﺃﻭ ﺒﻨﺩﺭ ﺸﺭﻁﺔ ﺃﻭ ﻭﺤﺩﺓ ﺇﺩﺍﺭﻴﺔ ﻜﺼﺎﺤﺏ ﻋﻤـل ﻤـﺴﺘﻘل ﻭفقا ﻟﻠﺘﻘـﺴﻴﻡ ﺍﻟﺠﻐﺭﺍﻓﻰ ﻟﻠﻬﻴﺌﺔ.