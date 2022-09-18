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زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة ساحل تايوان الشرقي

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«المجلة» 0 تبليغ

18 سبتمبر , 2022

مشهد عام في تايوان (أ ف ب).

ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات الساحل في جنوب شرق تايوان الأحد، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، ما دفع اليابان لإصدار تحذير تسونامي.

ووقع الزلزال عند الساعة 14,44 في منطقة على بعد 50 كلم عن شمال مدينة تايتونغ وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب المركز.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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