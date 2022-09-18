زلزال بقوة 7,2 درجات قبالة ساحل تايوان الشرقي

مشهد عام في تايوان (أ ف ب).

ضرب زلزال بقوة 7,2 درجات الساحل في جنوب شرق تايوان الأحد، وفق ما أفاد مركز المسح الجيولوجي الأميركي، ما دفع اليابان لإصدار تحذير تسونامي.

ووقع الزلزال عند الساعة 14,44 في منطقة على بعد 50 كلم عن شمال مدينة تايتونغ وعلى عمق عشرة كيلومترات، بحسب المركز.