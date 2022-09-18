وسط تقارير عن تدهور حالته الصحية.. خامنئي يظهر للعلن لأول مرة ويضع حدًا للنقاش حول خليفته

الشارقة - اميمة ياسر -

وضع المرشد الإيراني، علي خامنئي، حداً لغيابه الذي دام أكثر من أسبوع، في ظل احتدام النقاش حول هوية المرشد الثالث.

وشارك خامنئي (83 عاماً)، أمس السبت، في احتفال ديني، حضره أنصاره من طلاب الجامعات الإيرانية.

ونشر الموقع الرسمي لخامنئي صوراً من حضوره خلال المراسم التي حضرها حشد من طلاب الجامعات الإيرانية في حسينية الخميني التابعة لمكتب خامنئي.

وأظهر التلفزيون الرسمي الإيراني خامنئي واقفاً، وهو يتحدث بصوت ثابت للحاضرين الذين افترشوا الأرض عن أهمية ذكرى الأربعين.

يشار إلى أن هذه الاحتفالية تقام في مراسم إحياء أربعينية الإمام الحسين.

واستغرقت كلمة خامنئي في المراسم 7 دقائق، حسب التسجيل الصوتي الذي نشره موقعه.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الجمعة، نقلاً عن 4 أشخاص مطلعين على الوضع الصحي لخامنئي، بأن الزعيم الإيراني ألغى جميع الاجتماعات والمظاهر العامة الأسبوع الماضي، بعد تعرضه لوعكة صحية شديدة، مضيفة أنه طريح الفراش في الوقت الراهن ويخضع لمراقبة الأطباء.