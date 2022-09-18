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بعد أزمة أجر الرضاعة.. ماذا يعنى استحقاق الزوجة أجر الخادم؟.. عن برلماني

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شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة أجر الرضاعة.. ماذا يعنى استحقاق الزوجة أجر الخادم؟.. عن برلماني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "بعد أزمة أجر الرضاعة.. ماذا يعنى استحقاق الزوجة أجر الخادم؟"، استعرض خلاله 4 شروط حددها المشرع لأجر الخادم، وشرطين لإسقاط هذا الحق، وكيفية فرض أجر خادم للزوجة وآخر للأولاد، وخبير يوضح مدى جواز الجمع بين النفقة وأجر الخادم، وإليكم التفاصيل كاملة:

 

ماذا يعنى استحقاق الزوجة أجر الخادم؟.. المشرع حدد 4 شروط لأجر الخادم.. وشرطين لاسقاط هذا الحق.. وخبير يوضح مدى جواز الجمع بين النفقة وأجر الخادم.. وفرض أجر خادم للزوجة وآخر للأولاد    

 


                                           برلمانى

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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