وزيرا الإسكان والأوقاف يتفقان على تشكيل لجنة لبحث الموضوعات المشتركة بين الوزارتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، لمناقشة عدد من الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، بحضور مسؤولي الوزارتين، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهيئة الأوقاف، و المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

ورحب الدكتور عاصم الجزار، بالدكتور مختار جمعة، والوفد المرافق له، مؤكداً أن هناك تعاون مشترك بين الجانبين في عدد من الموضوعات، بما يحقق مصلحة مصرنا الغالية، ويساهم في النهضة العمرانية التي تشهدها مصر فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتقدم الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالشكر والتقدير لوزير الإسكان، ومسئولى الوزارة، على ما يقومون به من جهد في مختلف المجالات، وخاصة فى تنفيذ المشروعات الخدمية للمواطنين، سائلاً المولى عز وجل، أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم.

وتم خلال الاجتماع، الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارتين، للتوصل إلى أفضل الحلول للموضوعات المشتركة بين الجانبين، وفقاً للوائح والقوانين.