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البيئة تشارك في الاحتفال بيوم التنظيف العالمي بحملة نظافة بمحمية نبق

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شاركت وزارة البيئة في الاحتفال بيوم التنظيف العالمي، من خلال تنظيم مجموعة من حملات التنظيف بمحميات جنوب سيناء برا وبحرا وذلك على مدار الأسبوع حيث بدأت تلك الحملات بمحمية نبق.

وفي إطار العمل على دمج الشباب وفئات المجتمع المختلفة بالعمل البيئي، فقد شهدت حملة النظافة بالمحمية مشاركة وإقبالا كبيرا من شباب مدينة شرم الشيخ والمرأة والمجتمع البدوي والمجتمع المحلي بالمحمية ومجموعة من العاملين بالفنادق.

جدير بالذكر أن حملات النظافة الخاصة بشرم الشيخ ومحميات جنوب سيناء يتم تنفيذها في إطار استعدادات المدينة لاستضافة مؤتمر تغير المناخ COP27، كما تأتي ضمن فعاليات أنشطة رفع الوعي بأضرار البلاستيك وذلك تمهيدا لتفعيل قرار محافظ جنوب سيناء بمنع استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتي تنفذ من قبل وزارة البيئة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من الاتحاد الأوروبي والحكومة السويسرية.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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