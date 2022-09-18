مزقوا جسده.. مقتل شاب في منطقة الصداقة بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

لقى شاب مصرعه، اليوم الأحد، بعد اعتداء شخصين آخرين عليه بسلاح أبيض، بسبب خلافات مالية، وذلك بمنطقة الصداقة الجديدة فى مدينة أسوان.

تلقى اللواء أشرف عبدالله، مدير أمن أسوان، اخطارًا من مأمور مركز شرطة قسم ثاني، بورود بلاغ يفيد بمصرع شخص على يد اثنين آخرين بمنطقة الصداقة الجديدة التابعة لدائرة المركز.

انتقلت قوات البحث الجنائي إلى موقع الحادث وجرى نقل الجثة إلى مشرحة أسوان العمومية، وتوصلت التحريات الأولية إلى نشوب خلاف بين المجنى عليه ويدعى "م.ع" وشخصين آخرين، قاما بالاعتداء عليه بسلاح أبيض حتى فارق الحياة وفرا هاربين.

جرى تحرير المحضر اللازم حول تفاصيل الواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق في ملابسات الحادث.