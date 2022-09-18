دراسة تحذر: تيك توك يروج للمعلومات المضللة

محمد اسماعيل - القاهرة - كشفت دراسة حديثة، أن تطبيق تيك توك قد ينشر معلومات مضللة، لمستخدميه، ومعظمهم من الشباب والمراهقين.

ووفقا لموقع تايم البريطاني، قال باحثون في دراستهم إن تطبيق تيك توك، يقترح تلقائيا فيديوهات تحتوي على معلومات خاطئة.

وضرب التقرير مثالا بمعلومات حول "لقاح mRNA"، إذ وجد الباحثون 5 مقاطع فيديو من أصل 10، تحتوي على معلومات خاطئة، بما في ذلك الادعاءات التي لا أساس لها من أن لقاح كورونا يسبب ضررا دائما في الأعضاء الحيوية للأطفال.

وتشمل القائمة أيضا فيديوهات تقدم معلومات خاطئة أخرى عن الإجهاض، وقوانين الانتخابات 2020، وأحداث اقتحام مبنى الكابيتول الأمريكي، والتغير المناخي والعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وغيرها.

وحذّرت الدراسة من السهولة التي تمكن المستخدم فيها من الوصول إلى المعلومات المضللة، والسرعة، خصوصا مع الشعبية الكبيرة التي يحظى بها التطبيق.

ويعد تيك توك بات ثاني أكثر التطبيقات شعبية بالعالم، وفقا لاستفتاء عبر الإنترنت.

من جانبها، أكدت تيك توك أنها لا تسمح بالمعلومات الخاطئة الضارة، بما في ذلك المعلومات الطبية، متعهدة بالعمل لإزالتها من المنصة.

وأعلنت كذلك اتخاذ خطوات أخرى قالت إنها تهدف إلى توجيه المستخدمين إلى مصادر جديرة بالثقة.