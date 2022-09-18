انفوجراف.. تطبيق تجربة وحدات الطعام المتنقلة لتوفير فرص عمل للشباب في الأقصر - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بتحديد عدد من الأماكن والمواقع بمراكز ومدن المحافظة لإقامة وحدات الطعام المتنقلة بها بشكل حضاري منظم وبما لا يعيق حركة المرور.

جاء ذلك في إطار سعي الدولة إلى تشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة.

بدأت محافظة الأقصر في تطبيق هذه التجربة في مدينة الأقصر بشارع مصر بمنطقة الجولي فيل بمدينة الأقصر، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب واستثمار الامتدادات العمرانية وإتاحة متنفس جديد لأهالي المحافظة، من خلال منطقة عربات طعام بتصميمات حضارية مميزة تناسب الهوية البصرية للمحافظة، وتلتزم بأحكام القوانين وسلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات ومنع التلوث وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور ولا تتعارض مع النشاط السياحي بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن بتحديد المواقع المناسبة لإقامة وحدات طعام متنقلة، على أن يتم استقبال طلبات الراغبين في الحصول على ترخيص تشغيل وحدات الطعام المتنقلة بمقار مجالس المدن بنطاق المحافظة وذلك وفقا للمستندات والشروط المطلوبة.

قال اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر إن ذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر تم تنفيذ مشروع وحدات العربات المتنقلة لأول مرة في محافظة الأقصر على غرار شارع مصر لتشجيع وفتح فرص عمل للشباب من الجنسين بمنطقة الجولي فيل والتي كانت عبارة عن مجرى مائي محدود وبالتنسيق مع مديرية الري بمحافظة الأقصر تم تغطية هذا المجرى وتم توسعة الطريق حتى يصبح طريقا سياحيا لعبور الأفواج السياحية من الشرق للغرب وتم رصفه وتزويده بأعمدة الإنارة وتشجيره.

وأضاف أنه للحصول على الرخصة يجب على المتقدم تجهيز الأوراق الآتية:

صورة بطاقة الرقم القومي وصحيفة الحالة الجنائية على أن تكون حديثة وشهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث وشهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد باستيفاء العربة لجميع الشروط الصحية وشهادة صحية لجميع العاملين بالعربة .

أوضح ان مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنوياً تسدد نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بأحد طرق الدفع الإلكتروني، لافتا إلى ضرورة موافقة الهيئة العامة لسلامة الغذاء على العربة طبقاً لاشتراطات الهيئة مع الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء .