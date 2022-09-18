"سخر الألمان منه".. سر إرسال ترامب علما أبيض إلى أنجيلا ميركل

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إنه سبق وأرسل إلى المستشارة الألمانية السابقة، أنجيلا ميركل، علما أبيض لتستسلم إلى روسيا.

وأضاف أنه حذر ألمانيا منذ فترة طويلة من مثل هذا الخطر، وقدم للمستشارة آنذاك أنجيلا ميركل علما أبيض، مما يعني "الاستسلام" لروسيا.

حيث قال: "لقد أرسلت لها العلم.. وعندما سألت عن الغرض منه.. قلت لها انظري إلى التاريخ بين روسيا وألمانيا، هناك العديد من الأشياء التي حصلت، إذا حصلت على 72٪ من طاقتك من روسيا، خذي العلم الأبيض، لأنه سيتعين عليك الاستسلام بسرعة كبيرة". وأردف: "من كان يعتقد أن ذلك سيحدث بهذه السرعة".

كما تذكر ترامب كيف ضحك الألمان على كلامه، مشيرا إلى أن ألمانيا تعود الآن إلى الأشياء القديمة، بما في ذلك إلى الفحم.

تجدر الإشارة إلى أن الدول الغربية، بما فيها ألمانيا والولايات المتحدة، بادرت بعد بدء العملية الخاصة في أوكرانيا، بفرض جملة من العقوبات ضد روسيا، من بينها عقوبات استهدفت قطاع الطاقة، مما أدى إلى زيادة أسعار الكهرباء والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة.