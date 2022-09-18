شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة يُخطط للتعاقد مع صفقة قوية من داخل تشيلسي بنهاية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة الإسباني برئاسة خوان لابورتا، يُخطط للتعاقد مع نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.



برشلونة يضع جورجينيو ضمن حساباته التعاقدية

وأشارت التقارير، إلى أن البلوجرانا بالرغم من إبرامه عدة صفقات قوية في الانتقالات الصيفية المنتهية، إلا أنه يرغب في مزيد من التعزيزات.

وأكدت صحيفة "ذا صن البريطانية"، أن برشلونة يراقب الإيطالي جورجينيو لاعب وسط تشيلسي، ويرغب في ضمه بنهاية الموسم الحالي.

وتابعت: "الفريق الكتالوني يريد التوقيع مع اللاعب بشكل مجاني، خاصةً أن عقده ينتهي مع تشيلسي في الصيف المقبل، ولم يصل إلى اتفاق بشأن التجديد حتى الآن".

جورجينيو بديل بوسكيتس داخل برشلونة



وأضافت: "برشلونة يرى جورجينيو بديل محتمل للإسباني سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط الفريق، الذي ينتهي عقده مع النادي الكتالوني هذا الموسم".

وكان برشلونة نجح هذا الموسم في الحصول على خدمات الثنائي أندرياس كريستينسن وماركوس ألونسو من ألونسو من تشيلسي، ما قد يحفز جورجينيو على الانتقال إلى كامب نو.