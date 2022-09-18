نيابة عن السيسي.. رئيس الوزراء يشارك في جنازة الملكة إليزابيث الثانية

الشارقة - اميمة ياسر -

غادر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مطار القاهرة صباح اليوم الأحد، متوجهاً إلى العاصمة البريطانية لندن، للمشاركة نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، في مراسم جنازة الملكة إليزابيث الثانية، وتقديم واجب العزاء إلى حكومة المملكة المتحدة.

وكان الرئيس السيسي قد أجرى أمس السبت اتصالاً هاتفياً مع الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي "تقدم بخالص التعازي للملك تشارلز وحكومة وشعب بريطانيا في وفاة الملكة اليزابيث الثانية التي قدمت الكثير إلى شعبها وبلادها على مدار عقود، متمنيا سيادته كل التوفيق والسداد للشعب البريطاني الصديق فيما هو قادم".

من جانبه، تقدم الملك تشارلز بالشكر للرئيس السيسي وأكد على خصوصية العلاقات التقليدية بين البلدين الصديقين.