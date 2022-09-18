شكرا لقرائتكم خبر عن إرادة جيل ينظم مبادرة توعوية لتنفيذ المشروعات الخضراء بالتعاون مع حى مصر القديمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد سعيد رئيس حي مصر القديمة، إن مبادرة اليوم توعوية المواطنين في حي مصر القديمة من أجل تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية لتنفيذ مشروعات الخضراء الذكية.

وأشار خلال مؤتمر تحت عنوان "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" نظمه الحي بمشاركة حزب إرادة جيل، بمركز شباب عين الصيرة بمحيط حي مصر القديمة، وذلك بحضور أهالي الحي، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق العديد من المبادرات الناجحة، واليوم يطلق مبادرة مشروعات خضراء ذكية والهدف منها المنافسة بين القطاعات الصناعية بحيث لا ينتج عنها أي انبعاثات تؤثر بالسلب علي البيئة، كما أيضا تكون ذكية تستخدم التكنولوجيا في الإدارة، مشددا علي أهمية مشاركة رجال الأعمال في تلك المبادرة.

وأكد أن الدولة المصرية تضع رؤية مستقبلية منها المرحلة الحالية والتي نحن بصددها إلا وهي التغيرات المناخية، ولذلك أطلق رئيس الجمهورية تلك المبادرة.