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بطلان إيصال الأمانة المحرر لاستمرار الحياة الزوجية لانتفاء ركن التسليم.. برلماني

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القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "إنهاء أزمة إيصالات الأمانة بين الأزواج.. حكم نقض بخصوص ايصال الأمانة المحرر لاستمرار العلاقة الزوجية"، استعرض خلاله حكما قضائيا لمحكمة النقض المصرية ينهى أزمة أزمة إيصالات الأمانة بين الأزواج لاستمرار العلاقة الزوجية، أرست فيه عدة مبادئ أبرزها: تمسك "الطاعن" بأنه غير مدين بالمبلغ محل الإيصال لانتفاء ركن التسليم وتحريره على بياض يعد دفاع جوهرى، وإليكم التفاصيل كاملة:  

 انهاء أزمة إيصالات الأمانة بين الأزواج.. حكم نقض بخصوص ايصال الأمانة المحرر لاستمرار العلاقة الزوجية.. الحيثيات: تمسك "الطاعن" بأنه غير مدين بالمبلغ محل الإيصال لانتفاء ركن التسليم وتحريره على بياض  


                                          برلمانى


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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