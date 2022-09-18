الثلاثاء .. قطع المياه عن مدينة بنها لمدة 7 ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، انقطاع المياه عن مدينة بنها، بعد غد الثلاثاء، من الساعة العاشرة مساءا وحتى الساعة الخامسة صباح يوم الأربعاء الموافق 21/9/2022، وذلك لأعمال صيانة وتطهير محطة معالجة الصرف الصحي ببنها.

وأهابت الشركة، في بيان لها، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وفي سياق أخر، كلف المهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، إدارة التوعية بالشركة بتنفيذ حملات توعوية بالقرى التي تنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وذلك في إطار توجيهات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، بهدف توعية المواطنين بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ على الاستثمارات التي تضخها الدولة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي.