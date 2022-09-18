قطع الكهرباء عن 10 مناطق في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن 10 مناطق في شرق وغرب ووسط المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:

- أبو قير " عزبة المكنة".

- خورشيد " معسكر البحرية- عزبة البكاتوشي- عزبة الزوايدة ".

- سابا باشا " طريق الكورنيش- شارع الفريدليان- شارع العلايلي خلف مدرسة فيكتوريا – شارع شعراوي".

- باكوس " محطة قطار باكوس".

- الإبراهيمية " شارع المعز- عمارة قصر السلام طريق الحرية".

- الجمرك "شارع عبد المنعم – شارع الواسطي الفراهدة".

- محرم بك "شارع منشا".

- القباري "مساكن المهاجرين".

- الهانوفيل "نهاية ديمكس أبو يوسف".

- الساحل "شرق أولاد مسعود".