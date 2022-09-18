اخبار العالم

قطع الكهرباء عن 10 مناطق في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن 10 مناطق في شرق وغرب ووسط المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.

وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:

- أبو قير " عزبة المكنة".

- خورشيد " معسكر البحرية- عزبة البكاتوشي- عزبة الزوايدة ".

- سابا باشا " طريق الكورنيش- شارع الفريدليان- شارع العلايلي خلف مدرسة فيكتوريا – شارع شعراوي".

- باكوس " محطة قطار باكوس".

- الإبراهيمية " شارع المعز- عمارة قصر السلام طريق الحرية".

- الجمرك "شارع عبد المنعم – شارع الواسطي الفراهدة".

- محرم بك "شارع منشا".

- القباري "مساكن المهاجرين".

- الهانوفيل "نهاية ديمكس أبو يوسف".

- الساحل "شرق أولاد مسعود".

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا