قطع الكهرباء عن 10 مناطق في الإسكندرية اليوم.. تعرف عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر:
أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء قطع التيار الكهربائي، اليوم الأحد، عن 10 مناطق في شرق وغرب ووسط المدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة.
وأوضحت الشركة في بيان لها، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من صباح اليوم هي:
- أبو قير " عزبة المكنة".
- خورشيد " معسكر البحرية- عزبة البكاتوشي- عزبة الزوايدة ".
- سابا باشا " طريق الكورنيش- شارع الفريدليان- شارع العلايلي خلف مدرسة فيكتوريا – شارع شعراوي".
- باكوس " محطة قطار باكوس".
- الإبراهيمية " شارع المعز- عمارة قصر السلام طريق الحرية".
- الجمرك "شارع عبد المنعم – شارع الواسطي الفراهدة".
- محرم بك "شارع منشا".
- القباري "مساكن المهاجرين".
- الهانوفيل "نهاية ديمكس أبو يوسف".
- الساحل "شرق أولاد مسعود".