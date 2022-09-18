وزير النقل يستقبل رئيس الاستثمار بإفريقيا وآسيا بجهاز قطر للاستثمار للتعاون بحريًّا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، اليوم الأحد، الشيخ فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس الاستثمار في إقليم إفريقيا وآسيا في جهاز قطر للاستثمار، والوفد المرافق له من ممثلي شركة مها (MAHA)كابيتال، المتخصصة في إدارة الاستثمارات الخاصة بالموانئ البحرية؛ لبحث التعاون المشترك في مجال النقل البحري.

تناولت المباحثات دعم تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين في مجال الموانئ والمحطات المتخصصة؛ لا سيما كيفية مشاركة الجانب القطري في تطوير محطات الحاويات الحالية بالموانئ المصرية عن طريق ضخ استثمارات مباشرة لتطوير ورفع كفاءة البنية الفوقية ومعدات التشغيل وتطبيق أحدث نظم التكنولوجيا في الإدارة والتشغيل.

وأكد وزير النقل خلال اللقاء أن قطاع النقل في مصر يشهد طفرة كبيرة، وأن هناك فرصاً استثمارية واعدة في هذا المجال؛ مثل إنشاء محطات بحرية جديدة للبضائع العامة وإنشاء مراكز لوجستية وموانئ جافة وربطها بخطوط سكك حديدية للمساهمة في زيادة حركة التجارة والتداول في الموانئ المصرية؛ لتحقيق الهدف الأكبر وهو تحويل مصر إلى مركز عالمي للتجارة واللوجستيات؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، كما يوجد نماذج متعددة للتعاون الاستثماري المشترك في هذا المجال، بالإضافة إلى وجود فرص أخرى للاستثمار في شبكة القطار الكهربائي السريع؛ ذلك المشروع الضخم الذي يعد نقلة نوعية مهمة في وسائل المواصلات في مصر.

ووقع كل من الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، وأبو بكر كونديال، الاستشاري التنفيذي لشركة مها (MAHA) كابيتال، الذراع الاستثمارية لجهاز قطر للاستثمار، مذكرة تفاهم؛ لوضع الإطار العام لشكل التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة، وللبدء في عمل دراسات الجدوى اللازمة في مشروعات مشتركة في الموانئ وكمرحلة أولى للتعاون في مجال تطوير محطة حاويات غرب بورسعيد ورفع كفاءتها والتوسع في أنشطتها ورفع قدراتها التنافسية لتتواكب مع أحدث النظم العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات عن طريق جذب مشغلين عالميين وخطوط ملاحية عالمية لزيادة حصة المحطة في سوق الحاويات بمنطقة شرق المتوسط.