صور.. سوهاج تستقبل 120 سائحًا

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج - عمار عبدالواحد:

أعلن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج استقبال المحافظة لفوج سياحي يضم 120 سائحا متنوع الجنسيات، منهم 19 سائحا إنجليزي، و60 ألمانيا، و14 أمريكيا، و36 فرنسيا وجنسيات أخرى متنوعة لزيارة المناطق السياحية والأثرية بنطاق المحافظة.

وأكد "الفقي" في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، حرص المحافظة على التسويق السياحي الجيد للمناطق والأماكن الأثرية المتنوعة بسوهاج، لافتا إلى خطة المحافظة للترويج السياحي، ووضع سوهاج على الخريطة السياحية، من خلال تطوير المواقع الأثرية، والعمل على زيادة عدد الغرف الفندقية، مشيرًا إلى توفير كافة سبل الراحة والأمان للأفواج السياحية.

من جانبه أوضح أسامة المصري، مدير عام السياحة بالمحافظة أن الفوج السياحي زار منطقة معبد أبيدوس بالبلينا، والدير الأبيض والدير الأحمر ومتحف سوهاج القومي، بالإضافة إلى جولة حرة بالكورنيش الشرقي، والحديقة المتحفية، وشوارع مدينة سوهاج.