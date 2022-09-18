انت الان تتابع خبر الأنواء الجوية: أمطار وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من هذا اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "طقس يوم غد الاثنين، سيكون صحواً ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم اقسام البلاد"، مبينا ان "المحافظات بغداد وكربلاء المقدسة وبابل وواسط وكركوك والموصل ستسجل 43 درجة مئوية فيما ستسجل محافظة السليمانية 38 درجة".وأوضح، ان "طقس يوم الثلاثاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم مناطق البلاد".

وأشار، الى ان "طقس الأربعاء، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في الأقسام الوسطى والجنوبية، فيما سيكون صحواً الى غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة ببعض الأماكن من المنطقة الشمالية، وتصاعد للغبار في بعض الأماكن، اما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق بالمنطقتين الوسطى والجنوبية وستنخفض قليلاً عن اليوم السابق بالمنطقة الشمالية".



ولفت البيان إلى، ان "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل، سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وسيكون غائم جزئي مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في أماكن متفرقة من المنطقة الشمالية، اما درجات الحرارة فستنخفض بضع درجات في المنطقة الوسطى وعدة درجات في المنطقة الشمالية، في حين ستكون درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية مقاربة لليوم السابق".