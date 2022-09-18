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بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة

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بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/9/11 ولغاية 2022/9/17 كالاتي:
-تنفيذ اوامر قبض 1862
-القبض مطلقي العيارات النارية 19
-احالة متهمين الى المحاكم 204
-القضايا الخاصة بالمخدرات 226
-دعاوى حالات العنف الاسري 609
-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 640
-مضاهات طبعات الاصابع 48
-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 798
-عدد طالبي النجدة 1835
-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 175
-فض مشاجرات 1449
-ضبط عجلات مطلوبة 68
-تبرع بالدم 13
-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 11
-طبع لوحات السيارات 12460
-اصدار اجازات السوق 14195
-اصدار سنوية السيارات 23867
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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