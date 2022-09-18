انت الان تتابع خبر بالارقام.. حصيلة نوعية لوكالة وزارة الداخلية لشؤون الشرطة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت الخلية في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "حصيلة الواجبات الامنية والخدمية والانسانية لوكالة الوزارة لشؤون الشرطة وتوابعها في بغداد والمحافظات للفترة من 2022/9/11 ولغاية 2022/9/17 كالاتي:

-تنفيذ اوامر قبض 1862

-القبض مطلقي العيارات النارية 19

-احالة متهمين الى المحاكم 204

-القضايا الخاصة بالمخدرات 226

-دعاوى حالات العنف الاسري 609

-اصدار وثائق عدم محكومية داخلية 640

-مضاهات طبعات الاصابع 48

-اصدار وثائق عدم محكومية خارجية 798

-عدد طالبي النجدة 1835

-القبض على مخمورين يعترضون سبيل المارة 175

-فض مشاجرات 1449

-ضبط عجلات مطلوبة 68

-تبرع بالدم 13

-القبض على حاملي الاسلحة الغير مرخصة 11

-طبع لوحات السيارات 12460

-اصدار اجازات السوق 14195

-اصدار سنوية السيارات 23867

