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نائب أوروبي يحضر جلسة البرلمان بقميص لاعب كرة قدم روسي

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب النائب في صفحته على "تويتر" أن الحديث يدور عن خطابه الذي ألقاه في 16 سبتمبر الجاري، أي عشية مباراة "تورينو" - "ساسولو، وتمنى السياسي حظا سعيدا لنادي "تورينو" في المباراة، لكنه خسر أمام "ساسولو" بنتيجة 1:0.

وانتقل لاعب كرة القدم، أليكسي ميرانتشوك، إلى نادي "تورينو" من نادي "أتالانتا" على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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