نائب أوروبي يحضر جلسة البرلمان بقميص لاعب كرة قدم روسي

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بغداد - ياسين صفوان - وكتب النائب في صفحته على "تويتر" أن الحديث يدور عن خطابه الذي ألقاه في 16 سبتمبر الجاري، أي عشية مباراة "تورينو" - "ساسولو، وتمنى السياسي حظا سعيدا لنادي "تورينو" في المباراة، لكنه خسر أمام "ساسولو" بنتيجة 1:0.
وانتقل لاعب كرة القدم، أليكسي ميرانتشوك، إلى نادي "تورينو" من نادي "أتالانتا" على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.
وانتقل لاعب كرة القدم، أليكسي ميرانتشوك، إلى نادي "تورينو" من نادي "أتالانتا" على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.