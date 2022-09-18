انت الان تتابع خبر نائب أوروبي يحضر جلسة البرلمان بقميص لاعب كرة قدم روسي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكتب النائب في صفحته على "تويتر" أن الحديث يدور عن خطابه الذي ألقاه في 16 سبتمبر الجاري، أي عشية مباراة "تورينو" - "ساسولو، وتمنى السياسي حظا سعيدا لنادي "تورينو" في المباراة، لكنه خسر أمام "ساسولو" بنتيجة 1:0.



وانتقل لاعب كرة القدم، أليكسي ميرانتشوك، إلى نادي "تورينو" من نادي "أتالانتا" على سبيل الإعارة في الصيف الماضي.

