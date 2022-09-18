انت الان تتابع خبر "الأضخم في التأريخ".. محافظ كربلاء يكشف ارقام "قياسية" تخص الزيارة الأربعينية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - الخليج 365 – كربلاء

أكد محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، اليوم الاحد، ان زيارة الأربعين خلال العالم الحالي الأضخم على مدى التاريخ، فيما بين ان 60 ألف متطوع شارك في الزيارة الأربعينية.



وقال الخطابي في مؤتمر صحفي حضره مراسل السومرية، أن "زيارة الأربعين خلال العالم الحالي تعد الأضخم على مدى التأريخ، وتمت بمشاركة 60 ألف متطوع، فضلا عن دخول أكثر من 14 ألف موكب إلى محافظة كربلاء المقدسة".

وتابع، انه "في الزيارة الاربعينية شاركت 8400 عجلة مدنية و33 ألف آلية من القطاع الخاص"، مبينا ان "أعداد المواكب الحسينية بلغت 25 ألفاً داخل المحافظة و14 ألفاً خارجها، بالإضافة الى بيوت اهالي كربلاء".

وأضاف أن "المحافظة لم تتدخل في تقديم الخدمات البلدية والصحية والنقل فحسب وإنما شاركت المواكب في تقديم الخدمات للزائرين"، مشيرا إلى أنه "لا يمكن نجاح لأي خطة أمنية دون وجود خطط خدمية وصحية ونقل للزائرين".