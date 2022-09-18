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العمل تصدر تنويهاً بشأن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

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بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "هيئة الحماية الاجتماعية تؤكد انها ستعلن اسماء المشمولين بالوجبة الثامنة عبر الموقع الالكتروني الرسمي لوزارة العمل وصفحات التواصل الاجتماعي المعتمدة حصرا ( صفحة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، صفحة هيئة الحماية الاجتماعية)".

وأضافت: "وما يتم تداوله حاليا من اسماء عبر بعض الصفحات الوهمية والكروبات لا اساس لها من الصحة".

ودعت الوزارة الجميع الى "اعتماد الاخبار من مصدرها الرئيس".

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