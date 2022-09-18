"آمنت بالله".. والدة ضحية صهره في كفر الشيخ تبكي أمام رئيس محكمة الجنايات - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

شهدت جلسة محاكمة سائق يقيم بمركز دسوق في كفر الشيخ، استماع المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، لسيدة خمسينية قُتل ابنها على يد صهره.

وقالت الأم باكية لرئيس المحكمة خلال حضورها الجلسة:"ابني يا سعت القاضي..ابني اللي بيجري علي..غدر به يا سيادة القاضي..أمنت بالله وبعدلكم..عايزة قلبي يرتاح".

وأثناء سير الجلسة ادعى عثمان البلاصي، دفاع المجني عليه بمبلغ 15 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت لصالح أسرة المجني عليه، بينما طلب سعد الخضري، دفاع المتهم بتأجيل الجلسة لمناقشة 3 أشخاص من شهود الإثبات.

وقررت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الثالثة"، السبت، تأجيل محاكمة سائق متهم بقتل صهره إلى جلسة اليوم الأول من دور المحكمة في شهر أكتوبر لمناقشة 3 أشخاص من شهود الإثبات.

صدر قرار المحكمة برئاسة المستشار مدحت عبد الحميد أبوغنيم، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مصطفى محمد درويش، ومحمد عبدالله عبدالكريم، وسكرتارية مجدي غانم، وبحضور علي أبو ليمون وكيل النيابة، وذلك في أحداث القضية رقم 38975 لسنة 2021 جنايات مركز شرطة سيدي سالم، والمقيدة برقم 4260 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال المدعو "محمد.ع.إ.ع"، 37 عامًا، سائق، ويقيم بعزبة القزاز، التابعة لمركز دسوق، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لأنه في يوم 12 ديسمبر 2021 بدائرة مركز شرطة سيدي سالم، قتل المجني عليه شقيق زوجته "إكرامي.ص.م.ع.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار.

وتبين من أمر إحالة المتهم إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، أنه ارتكب جريمته بعدما تولد بأن المجني عليه لايرغب في استمرار زواجه من شقيقته، ووفق ذلك بيت النية، وعقد العزم على قتله، وذهب باحثًا عنه، وأعد لجريمته سلاحه الناري "كباس الخرطوش"، وأخفاه بداخل مركبته لإتمام جريمته، واستوقف المجني عليه بالطريق العام حال قيادته الدراجة النارية الأجرة.

وأوضحت أوراق القضية أن المتهم زعم الحديث مع المجني عليه فاستجاب، ونزل عن مركبته فعاد المتهم إلى دراجته النارية، واستخرج منها سلاحه الناري، وأطلق عليه عيارًا ناريًا هشم به الجبهة اليسرى من وجهه فسقط أرضًا غارقًا في دمائه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي التي أودت بحياته.

كما وجه له اتهامًا بإحرازه سلاحًا ناريًا خرطوش "كباس خرطوش"، بغير ترخيص، وذخيرة طلقة خرطوش، تستعمل على السلاح الناري.