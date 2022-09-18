شكرا لقرائتكم خبر عن القانون يحظر تجريف التربة الزراعية للحفاظ على خصوبة الأراضى وزيادة الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تطرق قانون الزراعة، لعدم المساس بالرقعة الزراعية والحفاظ على خصوبتها، حيث نص التشريع على أنه يحظر تجويف الأرض الزراعية أو نقل الأتربة لاستعمالها في غير أغراض الزراعة.

وفيما يلى نستعرض الإجراءات المتبعة حال ارتكبا أيا من الأفعال السابقة.

ووفقا للقانون

وفي هذه الحالة تضبط وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في نقل الأتربة الناتجة عن التجريف بالطريق الإداري، وتودع هذه المضبوطات في المكان الذي تحدده الجهة الإدارية المختصة.

ويعتبر تجريفها في تطبيق أحكام هذا القانون إزالة أي جزء من الطبقة السطحية للأرض الزراعية، ويجوز تجريف الأرض الزراعية ونقل الأتربة منها لأغراض تحسينها زراعيا أو المحافظة على خصوبتها، ويحدد ذلك وزير الزراعة بقرار منه بما يتفق والعرف الزراعي.

ويحظر على المالك أو نائبه أو المستأجر أو الحائز للأرض الزراعية بأية صفة ترك الأرض غير منزرعة لمدة سنة من تاريخ آخر زراعة رغم توافر مقومات صلاحيتها للزراعة ومستلزمات إنتاجها التي تحدد بقرار من وزير الزراعة

كما يحظر عليهم إرتكاب أى فعل أو الامتناع عن أى عمل من شأنه تبوير الأرض الزراعية أو المساس بخصوبتها.

ويحظر إقامة أية مبان أو منشآت في الأرض الزراعية أو اتخاذ أية إجراءات في شأن تقسيم الأراضي لإقامة مبان عليها.

ويعتبر في حكم الأرض الزراعية، الأراضي البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية.