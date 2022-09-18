انت الان تتابع خبر سون يعادل رقم رونالدو في 13 دقيقة والان مع التفاصيل

وبدأ سون المباراة من على مقاعد البدلاء، ودخل في الدقيقة 59، لينجح في تسجيل 3 أهداف في غضون 13 دقيقة، بداية من الدقيقة 73 حتى 86.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد أصبح سون أول لاعب من توتنهام يسجل (هاتريك) في الدوري الإنجليزي كبديل، والأول بشكل عام الذي يسجل في المسابقة منذ ستيفن نايسميث ضد تشيلسي في أيلول 2015.

أما شبكة "سكواكا" للإحصائيات فأشارت إلى أن سون عادل سجل الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سبق النجم الكوري في إحراز 3 أهداف في مباراة واحدة بالبريميرليج، 3 مرات.

ولم يسجل سون الذي تقاسم لقب هداف البريميرليج في الموسم الماضي مع محمد صلاح، أي هدف في مسابقة الموسم الجاري، قبل لقاء ليستر اليوم.