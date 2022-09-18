انت الان تتابع خبر بينها ديربي مدريد.. مواعيد جولة الاحد للدوريات الاوروبية والان مع التفاصيل



برينتفورد X آرسنال – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

إيفرتون X وست هام يونايتد – الساعة 3:15 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات

أوساسونا X خيتافي – الساعة 3ظهرا على قناة beIN Sports HD 1

فياريال X إشبيلية – الساعة16: 30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1

ريال سوسييداد X إسبانيول – الساعة 30 16: مساء على قناةbeIN Sports HD 1

ريال بيتيس X جيرونا – الساعة7: 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

أتلتيكو مدريد X



مواعيد مباريات

أودينيزي X انتر ميلان – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1

كريمونيزي X لاتسيو - الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2

مونزا X يوفنتوس - الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X فيرونا - الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 3

روما X أتلانتا - الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

ميلان X نابولي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلةبرينتفورد X آرسنال – الساعة 1 ظهرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumإيفرتون X وست هام يونايتد – الساعة 3:15 عصرا على قناة beIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلةأوساسونا X خيتافي – الساعة 3ظهرا على قناة beIN Sports HD 1فياريال X إشبيلية – الساعة16: 30 عصرا على قناة beIN Sports HD 1ريال سوسييداد X إسبانيول – الساعة 30 16: مساء على قناةbeIN Sports HD 1ريال بيتيس X جيرونا – الساعة7: 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2أتلتيكو مدريد X ريال مدريد – الساعة 10مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premiumمواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلةأودينيزي X انتر ميلان – الساعة 12:30 ظهرا على قناة AD SPORTS Premium 1كريمونيزي X لاتسيو - الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 2مونزا X يوفنتوس - الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 1فيورنتينا X فيرونا - الساعة 3 عصرا على قناة AD SPORTS Premium 3روما X أتلانتا - الساعة 6 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1ميلان X نابولي – الساعة 8:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1 مواعيد مباريات الدوري الألماني

يونيون برلين X فولفسبورج - الساعة 3:30 عصرا

بوخوم X كولن – الساعة 5:30 مساء

هوفنهايم X فرايبورج – الساعة 7:30 مساء مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستاد ريمس X موناكو – الساعة 1 ظهرا

كليرمون فوت 63 X تروا - الساعة 3 عصرا

مارسيليا X رين - الساعة 3 عصرا

ستاد بريست 29 X اجاكسيو - الساعة 3 عصرا

نيس X أنجيه - الساعة 3 عصرا

نانت X لانس – الساعة 5 مساء

ليون X باريس سان جيرمان – الساعة 8:45 مساء مواعيد مباريات الدوري التركي

إسطنبول باشاك شهير X فاتح قرا جمرك - الساعة 4 عصرا

طرابزون سبور X جازينتاب - الساعة 4 عصرا

أنقرة جوجو X سيفاس سبور - الساعة 7 مساء

فناربخشة X ألانياسبور - الساعة 7 مساء

