انت الان تتابع خبر الرافدين يطلق سلفاً تصل لـ 25 مليوناً لهذه الفئات ـ عاجل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكر المكتب الاعلامي للمصرف في بيان ورد لـ الخليج 365 ، أنه "تم اطلاق قروض المشاريع الصغيرة والتي تصل الى 25 مليون"، مبينا ان "القروض تشمل المواطنين اصحاب المحال التجارية والورش والمهن الاخرى".



واضاف، أن "مدة تسديد القرض 6 سنوات والتقديم يكون عبر فروع المصرف المنتشرة في بغداد والمحافظات".