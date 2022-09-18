انت الان تتابع خبر الصين تطلق قمراً صناعياً جديداً الى الفضاء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أفاد بذلك التلفزيون المركزي الصيني، مشيرا إلى أن صاروخ Long March 7 بالقمر الصناعي Zhongxing-1E انطلق إلى الفضاء الساعة 21.18 بالتوقيت المحلي ، وقد وصل القمر الصناعي إلى المدار المعين له. وأعلنت إدارة الفضاء والعلم الصينية أن البعثة الفضائية يمكن اعتبارها ناجحة.وجاء في بيان نشرته الإدارة أن القمر الصناعي Zhongxing-1E سيستخدم أساسا لتحقيق بث التلفزيون والإذاعة.

يذكر أن الصين تطلق صاروخها من أسرة Long March 7 للمرة الـ437 في إطار تطوير برنامجها الفضائي القومي. كما تطلق الأقمار الصناعية للاتصالات والملاحة الفضائية والأرصاد الجوية، فضلا عن إطلاق المسابير الفضائية لدراسة القمر والمريخ.

