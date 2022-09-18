600 جنيه شهريا.. ننشر أقساط شقق سكن لكل المصريين 3

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب، ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 3" للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.

وقالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إنه يمكن للمواطنين شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز، والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكن بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، وذلك اعتباراً من يوم الأحد 25 سبتمبر 2022، وحتى السبت 1 أكتوبر 2022 للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط، واعتبارا من الأحد 2 أكتوبر 2022، وحتى الخميس 27 أكتوبر 2022، لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكدت لأن الطرح الجديد يشمل وحدات جاهزة للتسليم الفوري في المحافظات والمدن الآتية (الأقصر، القليوبية، برج العرب الجديدة، الفيوم، الفيوم الجديدة، البحيرة، كفر الشيخ، مرسى مطروح، أسيوط، المنوفية، الإسماعيلية، سوهاج، أخميم الجديدة، الشرقية، السويس، بني سويف، الغربية، دمياط، أسوان، الدقهلية، شمال سيناء، قنا، المنيا، المنيا الجديدة)، بالإضافة إلى وحدات سكنية تسلم خلال 18 شهراً بمدن (أكتوبر الجديدة "غرب المطار"، "جرزا القطوري - العياط"، دمنهور".

وأشارت إلى أن أسعار بيع الوحدات المطروحة ضمن الإعلان الجديد تتراوح ما بين 194 و310 آلاف جنيه، بينما تتراوح قيمة مقدم جدية الحجز ما بين 15 و22 ألف جنيه.

وأكدت أنه يتوجب على المواطنين دفع مقدم يبدأ من 10% لوحدات محدودي الدخل، ويبدأ من 15 % لوحدات متوسطي الدخل، لمدة تصل إلى 30 عامًا، بسعر عائد 3 % سنويًا متناقصة، وفقًا للشروط التفصيلية للمبادرة الصادرة من البنك المركزي المصري بتاريخ 13 يوليو 2021.

أسعار شقق الإسكان الاجتماعي ستكون 207 آلاف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه البحري، ومدن القناة، وشمال وجنوب سيناء، و194 ألف جنيه للوحدات بمحافظات الوجه القبلي (الصعيد)، بدون حصة في الأرض، بخلاف مبلغ الصيانة بنسبة 5% من سعر البيع لا ترد ولا تسترد، كما يصل الحد الأقصى لسعر الشقق 310 ألف جنيه.

حساب الأقساط الشهرية لشقق الإسكان الاجتماعي:

يتم سداد 15 ألف مقدم جدية الحجز، فإذا كانت الوحدة بـ194 ألف سيتبقى 179 ألف جنيه، ووقت الاستلام سيتم سداد دفعة استلام والتي تقدر بـ30 ألف بشكل متوسط يمكن ان تزيد أو تقل وفقا لحالة العميل والتي تعتمد على السن والدخل الشهري.

وبالتالي سيتبقى من ثمن الشقة 149 ألف جنيه سيتم تقسيطهم على مدة التمويل التي تصل لـ30 سنة بنظام التمويل العقاري بفائدة 3%.

لو كانت مدة التمويل 30 سنة سيكون القسط 624 جنيها كل شهر، وإذا كانت مدة التمويل 20 سنة سيكون القسط 823 كل شهر.