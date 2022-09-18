حدث ليلاً| تفاصيل وحدات "سكن لكل المصريين".. وتذكرة موحدة لجميع وسائل النقل الجماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

"تحركات تدريجية وليست حادة".. خبير اقتصادي: لا أحد يستطيع توقع قيمة الجنيه أمام الدولار

قال الدكتور عمرو حسانين الخبير الاقتصادي ورئيس شركة ميريس للتصنيف الائتماني، إن التوقعات حول العالم بالدخول في موجة تضخمية كبيرة وركود اقتصادي وانكماش واسع ولجوء البنوك المركزية لرفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم، والتي تصدر بشكل يومي عن الاقتصاد العالمي".

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​الفواتير تجاوزت مئات الآلاف.. برلماني: أين الحكومة من الرقابة على المستشفيات الخاصة؟

وجّه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، سؤالًا إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصحة والسكان، بشأن غياب رقابة إدارة العلاج الحر على المستشفيات الخاصة على مستوى الجمهورية.

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بقسط 427 جنيها.. الإسكان الاجتماعي توضح تفاصيل وحدات سكن لكل المصريين

قالت المهندسة مي عبد الحميد؛ الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي؛ إن شروط الإعلان الـ16 الذي أعلنت عنه وزارة الإسكان والمندرج تحت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 3" غير مسبوقة، للوحدات السكنية بأسعار تبدأ من 194 ألف جنيه و207 آلاف جنيه.

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بالأرقام.. الزراعة تكشف أكثر الدول الأكثر استيرادًا للمانجو المصرية

قال الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 14 سبتمبر 2022 حيث بلغت حوالي 4 ملايين و700 ألف و 732 طنا من المنتجات الزراعية.

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ضبط طالبين دهسا حارسا أثناء التسابق بالسيارات في القاهرة الجديدة

رصدت الأجهزة الأمنية قيام سيارتين ملاكي بالتسابق بأحد المحاور المرورية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة واصطدامهم بأحد الأشخاص وفروا هاربين.

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شعبة الاتصالات تكشف حقيقة وصول سعر أيفون 14 إلى 60 ألف جنيه في مصر

كشف محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية، عن حقيقة وصول سعر أيفون 14 إلى 60 ألف جنيه في مصر.

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"أمناء الحوار الوطني" يتوافق على لائحة عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين

عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اليوم السبت، سابع وثامن اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ للتوافق على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.

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زيلينسكي يتهم القوات الروسية بارتكاب عمليات تعذيب في خاركيف

اتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي روسيا بممارسة التعذيب الوحشي بعد هزيمة قواتها في منطقة خاركيف المحررة الآن.

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كامل الوزير: تذكرة موحدة لجميع وسائل النقل الجماعية في القريب

نوه الفريق كامل الوزير وزير النقل، بأن هناك تذكرة موحدة لجميع وسائل النقل الجماعية في القريب، لافتًا أن هناك 25 مليون مصري يستقلون 27 مليون رحلة بالسيارات الخاصة في نطاق القاهرة الكبرى يوميًا.

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