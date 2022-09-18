​هل سيتم تخفيف المناهج بسبب اليوم الرياضي؟ مصدر بالتعليم يجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة الله عبدالرحمن:

كشف مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ماتردد في مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تخفيف المناهج بسبب تطبيق اليوم الرياضي في المدارس بالعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن ما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تخفيف المناهج بسبب تطبيق اليوم الدراسي بالعام الدراسي الجديد 2022/2023، عار تماما من الصحة.

وأكد المصدر أنه لا يوجد تخفيف للمناهج بسبب تطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني بالمدارس للعام الدراسي الجديد، مؤكدا أن اليوم الرياضي لايعني إلغاء حصص التربية الرياضية وحصص الأنشطة، ولا يعني أيضا تخفيف عدد أيام الدراسة في الأسبوع.

وفي ذات السياق، قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن اليوم الرياضي الهدف منه ليس لعب كرة القدم بل ممارسة الأنشطة والأنشطة التي تستهدفها الوزارة هي أنشطة اللياقة البدنية التي تساعد في بناء الجسم السليم للطلاب، وهو أحد أهداف رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير التربية والتعليم، أن قرار الوزارة بتنظيم يوم رياضي وثقافي وفني سيطبق بـ25% من المدارس، بحيث تكون تلك المدارس رائدة في تنفيذ الفكرة ونقلها إلى المدارس المجاورة ليصل عدد المدارس التي تطبقها إلى 50% مع نهاية الفصل الدراسي الأول.​