العمرة 1444.. أسعار ملابس الإحرام قبل أيام من انطلاق أولى الرحلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

يبحث الراغبون في السفر إلى أداء العمرة، عن أسعار ملابس الإحرام -(رجال ونساء)- وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق اولى رحلات العمرة.

ومن المقرر، انطلاق أولى رحلات العمرة من مصر إلى الأراضي المقدسة، مطلع شهر أكتوبر 2022 الموافق 1444 هجرية.

وكشفت سماح هيكل، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة عن شعبة الملابس الجاهزة، أسعار الملابس بالنسبة للرجال والسيدات، موضحة أن أسعار ملابس المرأة والرجل في زيادة بنسبة 50% عن السابق.

واستعرضت سماح في تصريح لمصراوي، أسعار ملابس الإحرام للرجال والسيدات على النحو التالي:

ملابس الرجال

- تبدأ أسعار ملابس الإحرام للرجال من 100 و 150 جنيها، فأعلى حسب المقاس والمكان والخامة -(جلد طبيعي وصناعي).

- ملابس الرجال عبارة إزار وبشكير الإحرام.

- يتكون من 6 قطع هي (الساتر - الحزام - الجلباب الأبيض - السروال الأبيض - البنطلون - الشبشب الأبيض).

ملابس المرأة

- تبدأ أسعار ملابس الإحرام للمرأة من 100 و150 جنيها فأعلى.

- تبدأ أسعار الطرح من 20 و30 جنيها فأعلى، حسب الخامة.

- يوجد تخفيضات بنسبة 50% في الملابس والأحذية والحقائب.

- تشمل ملابس المرأة (العباية - البنطلون القطن - السروال الأبيض - الجوانتي - البونية - حذاء أبيض).

جدير بالذكر، أن المملكة العربية السعودية، بدأت موسم العمرة للمعتمرين من داخل وخارج المملكة، مطلع شهر محرم الماضي لعام 1444هـ، الموافق 30/7/2022م.