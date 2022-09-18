شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر صواريخ "ناسماس".. من حماية البيت الأبيض إلى الحرب في أوكرانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد ساعات من إعلان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ضرب أهداف حساسة في أوكرانيا وتوعده بمزيد من الهجمات، أعلنت واشنطن عن مساعدات عسكرية جديدة.

تشمل الحزمة المتوقعة أول نظامين للدفاع الجوي من طراز "ناسماس" المضادة للطائرات، والتي طورتها النرويج، لتوفير قدرة دفاعية متوسطة إلى بعيدة المدى، لدعم جهود كييف في الحرب ضد روسيا.

و "ناسماس" هي المنظومة التي تستخدمها الولايات المتحدة لحماية المجال الجوي حول البيت الأبيض ووزارة الدفاع ومبنى الكابيتول في واشنطن.

وعلى هامش قمة "شنغهاي للتعاون" في سمرقند، قال الرئيس الروسي إن قواته نفذت ضربات تحذيرية قبل مدة وجيزة تركزت على بعض الأهداف الحساسة في أوكرانيا، لكن إذا تطور الوضع أكثر فسيكون ردّنا أكثر جدية.

المتحدث باسم البنتاجون بات رايدر قال إن الولايات المتحدة بصدد تسليم أوكرانيا أول نظامين للدفاع الجوي "ناسماس" في غضون الشهرين المقبلين.

وذكر أن الأوكرانيين يعززون مكاسبهم في خاركيف بعد استعادة منطقة كبيرة، بينما يحاول الروس تعزيز خطوطهم الدفاعية هناك.

• خلت المنظومة النرويجية الخدمة في 1998.

• يعتبر نظام (NASAMS) للدفاع الجوي من الأنظمة قصيرة ومتوسطة المدى.

• هو نظام "أرض جو" يمكنه تدمير الطائرات المعادية المأهولة أو المسيرة عن بعد، أو تحييد تهديدات صواريخ كروز.

• يمتاز بقدرته العالية على التكيف ويتضمن رادار دفاع جوي، وصواريخ متوسطة المدى.

• يستطيع إطلاق صواريخ "أيه أي أم-120" متوسطة المدى، وصواريخ "أيه أي أم- قصيرة المدى".

• يستخدم ردارا متطورا و12 قاذفة صواريخ يمكنها توجيه ضرباتها نحو الأهداف المعادية بشكل سريع، إذ يمكنه توجيه ضرباته إلى 72 هدفا في وقت واحد.

• يعتبر النظام مناسبا للعمليات العسكرية النهارية والليلة وفي جميع الأحوال الجوية، ويمكن حمله على شاحنات أو تحميله على عربات السكك الحديدية.

• النظام يستخدم لحماية المجال الجوي فوق البيت الأبيض ووزارة الدفاع الأميركية البنتاجون.

• الولايات المتحدة والنرويج وفنلندا

• هولندا وعُمان وليتوانيا

• إندونيسيا وأستراليا وإسبانيا



المحلل الأمريكي، أندرو بويفيلد يقول:

• منظومة ناسماس هي أحد أكثر مشاريع الدفاع نجاحا في النرويج والعالم.

• بطاريات الصواريخ تشكل الدفاعات الصاروخية الثابتة الوحيدة في الولايات المتحدة لحماية العاصمة واشنطن.

• على الرغم من أنه لم تكن هناك تطلعات كبيرة عند بدء مشروع ناسماس، فإن النرويج بشراكة أمريكية نجحا في تصميم واحد من أكثر أنظمة الدفاع الجوي المعيارية ومرونة.

• المنظومة موجودة في 12 دولة بينها فنلندا وإسبانيا وهولندا، فيما حصلت 15 دولة علي أنظمة تحكم تتوافق مع متطلباتهم.

• أوكرانيا ستستخدمها في العاصمة كييف وليس الشرق أو الجنوب فهي مصممة لحماية المواقع عالية القيمة والمراكز السكانية الكبيرة من التهديدات الجوية واستهداف مجمعات سكنية مؤخرا كان أحد العوامل الرئيسية لموافقة الولايات المتحدة على دعم كييف بها.