شكرا لقرائتكم خبر عن نجاد البرعى: الحوار الوطنى يحظى بأهمية شديدة والحديث سيكون وفقا للدستور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يحظى بأهمية شديدة كونه أول حوار تشارك فيه الحكومة، بالإضافة الى تضمنه كافة القوى السياسية والتجمعات باختلاف الأطياف، مضيفا:"سيكون الحديث وفقا للدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة".
يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس السبت، سابع وثامن اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك للتوافق على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.
ففى الجلسة الأولى، بدأ الاجتماع بلقاء تعارفي بين أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني، والمقررين العموم والمقررين العموم المساعدين، والاستماع ومناقشة وجهات نظرهم، وذلك في إطار استكمال الجلسات التحضيرية التي بدأت منذ إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مبادرة الحوار الوطني في إطار المشاركة الوطنية الفعالة، وتمهيدًا لبدء الجلسات الفعلية للحوار بهدف الوصول إلى مخرجات تعود بالنفع على الوطن والمواطن المصرى.
وفي الجلسة الثانية، توافق مجلس أمناء الحوار الوطني، على إقرار لائحة سير إجراءات جلسات اللجان الفرعية بالحوار الوطني خلال الفترة القادمة، وكذا الانتهاء من تحديد مهام مقرري اللجان كافة، وكُتيب إرشادات قواعد السلوك في جلسات الحوار الوطني.