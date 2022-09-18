شكرا لقرائتكم خبر عن نجاد البرعى: الحوار الوطنى يحظى بأهمية شديدة والحديث سيكون وفقا للدستور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال نجاد البرعى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، إن الحوار الوطنى يحظى بأهمية شديدة كونه أول حوار تشارك فيه الحكومة، بالإضافة الى تضمنه كافة القوى السياسية والتجمعات باختلاف الأطياف، مضيفا:"سيكون الحديث وفقا للدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة".

يذكر أن مجلس أمناء الحوار الوطني، أمس السبت، سابع وثامن اجتماعاته، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ وذلك للتوافق على لائحة إجراءات عمل اللجان الفرعية ومهام المقررين والمقررين المساعدين.