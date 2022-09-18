شكرا لقرائتكم خبر عن نائب التنسيقية: تعزيز مفهوم المواطنة وتنمية مبادرات الثتقيف أولوية بالحوار الوطني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة و السياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني سيكون شاملا لكل ما يهم المواطن المصري، متضمنا رسم ملامح خريطة المستقبل.

وأشار إلى أن وجود لجنة الثقافة والهوية الوطنية بالمحور الاجتماعي، يأتي بصفتها أكثر القضايا التي لابد وأن تكون على رأس الاولويات لبحث السبل و الوسائل لترسيخ الهوية الوطنية و تعزيز مفهوم المواطنة و الاستفادة مما بدأته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فهى النواة لتمصير التجربة الديموقراطية و هو البناء الديموقراطي بمقومات و معايير مصرية و ليس بمعايير آخرى.

واعتبر عضو مجلس الشيوخ، أنه لابد وأن يكون هناك سبل جديدة للاهتمام بالثقافة والتثقيف الدائم بكل الوسائل التكنولوجية الحديثة، التى تعد الاداة الأمثل لمخاطبة الأجيال الجديدة و ذلك يكون بأعمال و مبادرات تدعو لتعزيز مفهوم المواطنة و احترام الآخر، وأن الحرية مسؤولية تقف حدودها عند احترام حرية الغير و الأساس في التعامل هو القيم و المساواة و ليس التقليد الأعمى لكل ما يتم تصديره لنا بوسائل تكنولوجية مختلفة.

وشدد أن الثقافة غير مرتبطة بمرحلة سنية، فالجميع دون استثناء في جميع المراحل بحاجة شديدة للتوعية والتثقيف الدائم، وهذا ما يجب أن يكون للحوار الوطني استراتيجية متكاملة حوله وخطط بمدد زمنية محددة لتحقيقه.

وتوافق مجلس أمناء الحوار الوطني، على اختيار الدكتور حسام بداروي، مستشار للحوار الوطني، لعرض رؤية 2030 وتنسيق مخرجات الحوار معها، وفيما يخص المحور المجتمعى، على 14 مرشحًا، بحيث يكون المهندس خالد عبدالعزيز مقررًا عامًا، ود. هانية الشلقامى مقررًا عامًا مساعدًا، وتتمثل اللجان الفرعية للمحور، في ضم لجنة (التعليم والبحث العلمي) كلًا من أ.د جمال شيحة مقررًا، وأ.د محمود أبو النصر مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الصحة) كلًا من أ.د راندا مصطفى مقررًا ود. محمد حسن خليل مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (القضية السكانية) كلًا من د. نيفين عبيد مقررًا، ود. أحمد عاشور مقررًا مساعدًا. وتضم لجنة (الأسرة والتماسك المجتمعي) كلًا من أ.د نسرين البغدادى مقررًا، ود.ريهام الشبراوى مقررًا مساعدًا. كما تضم لجنة (الثقافة والهوية الوطنية) كلًا من أ.د أحمد زايد مقررًا، ود. أحمد مجاهد مقررًا مساعدًا. وضمت لجنة (الشباب) كلًا من د. أحمد فتحى مقررًا، وأ. زكى القاضى مقررًا مساعدًا.