شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار تشيلسي اليوم.. إدارة البلوز تُزاحم كبار أوروبا على موهبة بوروسيا دورتموند والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكدت العديد من الأنباء على أن جود بيلينجهام لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألمانى، يتواجد ضمن اهتمامات عدة أندية أوروبية كبرى، أبرزها نادي تشيلسي الإنجليزي.

جود بيلينجهام يقترب من تشيلسي في الصيف

ووفقًا للمعلومات الواردة من جانب صحيفة "صن"، فإن ن تشيلسي يقع في منافسة رفقة ليفربول ومانشستر يونايتد وأندية أوروبا الكبرى، للظفر بخدمات النجم الإنجليزي الشاب، علمًا بأن تكلف الصفقة أكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.

وأشارت الصحيفة إلى أن قيمة بيلينجهام فى صيف 2023 القادم ستصل لأرقام قياسية، وذكرت تقارير إعلامية أوروبية سابقًا أن دورتموند سيطالب بمبلغ لا يقل عن 150 مليون يورو للتخلى عن اللاعب.

ووضع مالك تشيلسي الجديد جود تحت أنظاره للتعاقد معه على اعتبار أنه من معجبين المدرب الجديد جراهام بوتر.

ودفع بروسيا دورتموند 20 مليون جنيه إسترليني للتعاقد مع لاعب الوسط الشاب من فريق برمنجهام سيتي عام 2020.

أرقام بيلينجهام مع بوروسيا دورتموند

وشارك النجم الموهبة مع النادي الألماني في 99 مباراة، ناجحًا في تسجيل 13 هدفًا وتقديم 18 تمريرة حاسمة من بينها 4 أهداف، بالإضافة إلى 4 تمريرات حاسمة في دوري أبطال أوروبا.

وفي سياق آخر من المقرر يواصل بوتر المدير الفني الجديد لنادي تشيلسي الإنجليزي في تجهيز اللاعبين، لعودة البلوز مرة أخرى إلى منافسات البريميرليج ودوري الأبطال.

موعد مباراة تشيلسي القادمة في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن يقع البلوز ضيوفًا على كريستال بالاس يوم السبت الموافق 1 من شهر أكتوبر المقبل، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز 2022/2023.

ومن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة التاسعة الرابعة بتوقيت القاهرة، الخامسة بتوقيت مكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبو ظبي.

على أن تذاع أحداث المباراة عبر شبكة قنوات بين سبورتس الرياضية، الناقل الحصري للمباريات الأوروبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

موقف تشيلسي في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

يقع البلوز في المركز السابع من جدول ترتيب البريميرليج برصيد 10 نقاط فقط لا غير، بعد بداية متذبذبة من أبطال العالم 2022، خلال الموسم الجاري.