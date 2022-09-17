انت الان تتابع خبر خلال اليوم.. حصيلة ضحايا حوادث السير في العراق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مديرية المرور العامة، السبت، عن مصرع شخصين وإصابة 12 آخرين من ضمنهم قائممقام العمارة بحوادث سير جرت اليوم.

وقالت المرور في بيان، إن "حادث انقلاب دراجة نارية ذات ثلاث عجلات في محافظة واسط طريق الموفقية - قضاء الحي بسبب السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى الحادث إلى وفاة شخصين وإصابة اثنين اخرين".

وأضاف البيان أن "حادث انقلاب مركبة في محافظة ميسان على طريق ذي قار - ميسان (شارع البتيرة) للمركبة نوع تويوتا لاندكروز اسباب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه مما ادى الى اصابة سبعة اشخاص من ضمنهم قائممقام العمارة رائد شامل شمخي".

ولفت البيان الى أن "حادث مروري في محافظة واسط المركبة التي تحمل لوحات إيران نوع براد بسبب انفجار إطار المركبة الأيسر الخلفي مما أدى إلى اصابة شخص واحد"، مضيفاً أن "حادث انقلاب مركبة في محافظة واسط طريق كوت بغداد قرب محطة وقود المصطفى نوع المركبة فتون تحمل لوحات ايران اسباب الحادث السرعة الشديدة وعدم الانتباه أدى الحادث إلى اصابة شخصين".