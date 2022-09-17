خامنئي يرد على أنباء مرضه الخطير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رد المرشد الإيراني على خامنئي على أنباء مرضه، بحضور مراسم الأربعينية التي جرت أمس في العاصمة الإيرانية طهران.

وذكر الموقع الإعلامي لمكتب المرشد، أن خامنئي استقبل خلال المراسم حشدا من طلبة الجامعات، حسبما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية.

ويأتي ظهور خامنئي بعدما أفاد تقرير أوردته الجمعة وكالة بلومبيرج للأنباء، نقلا عن أربعة مصادر مطلعة، بأن خامنئي يرقد حاليا تحت الملاحظة من قبل فريق من الأطباء.

وبحسب المصادر، ألغى خامنئي جميع الاجتماعات وظهوره العلني الأسبوع الماضي بعد إصابته بمرض خطير، وقال أحد المصادر «إن خامنئي (83 عاما) خضع لعملية جراحية في وقت ما الأسبوع الماضي بسبب انسداد الأمعاء بعد معاناته من آلام شديدة في المعدة وارتفاع في درجة الحرارة». وطلبت المصادر -اثنان منها مقيمان في إيران، وتربط أحدهما علاقات وثيقة بالحرس الثوري الإيراني-، بعدم الكشف عن هوياتهم.