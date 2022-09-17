شكرا لقرائتكم خبر عن القضاء ينصفهن.. النقض تتصدى لإثناء الزوجات عن المطالبة بحقوقهن.. نقلا عن برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد موقع "برلمانى"، المتخصص فى الشأن التشريعي والنيابي، فى تقرير له بعنوان: "القضاء ينصفهن.. النقض تتصدى لإثناء الزوجات عن المطالبة بحقوقهن"؛ استعرض خلاله حكما لمحكمة النقض يرسخ عدة مبادئ قانونية بشأن لجوء الزوجات لأكثر من جهة قضائية أكثر من مرة للحصول على حقوقهن.

الحكم انصف الزوجات اللاتى تطالبن بحقوقهن في المحاكم بينما يقوم أزواجهن بإقامة دعاوى إساءة استغلال حق التقاضى، كى يتراجعن عن المطالبة بحقوقهن، قالت فيه: "1- يحق للزوجة الابلاغ أو الشكوى كسبيل من سبل البحث عن الحق، 2-لا يعتبر اساءة استغلال حق التقاضي كل من لجأ الي الشكوى أو الابلاغ لأكثر من جهة أو أكثر من مرة لكونه طريق من الطرق المشروعة لاسترداد الحقوق"، وذلك فى الطعن المقيد برقم 15566 لسنة 90 القضائية، وإليكم التفاصيل كاملة: